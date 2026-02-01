Senadores de Morena acusan al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, de ser ingrato con la 4T, por publicar su libro “Ni venganza ni Perdón”, en el que destapa la corrupción al interior del partido en el poder. Es la voz de la legisladora Guadalupe Chavira.

“Pues yo creo que es ingrato con el movimiento, es una traición al movimiento, no solamente a las personas, es una traición al movimiento. Si él decía que estaba a favor de la transformación del país, pues le quedó grande su contribución. Lo que leímos es pura novela barata, si Julio Scherer tiene las pruebas, que las presente y las acredite ante las instancias judiciales”.

No conforme con minimizar la publicación, Chavira arremetió contra Scherer, asegurando que es un personaje con un ego inmenso.

“Yo creo que él esperaba que a lo mejor le hicieran un monumento a Julio Scherer, ¿no? Supongo que es parte de su forma de Julio Scherer. Quienes hemos conocido a a Julio Scherer sabemos que él es alguien con un ego inmenso”. (Por Arturo García Caudillo)