Luego que una revista divulgó supuestos documentos filtrados de la Secretaría de Defensa donde se afirma habría un elemento de la policía de Guadalajara apodado “El Tapatío”, quien funge como enlace entre grupos criminales y funcionarios, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, afirmó que no cuentan con elementos para afirmar que existe esta persona en las filas de la corporación y sería información generada al menos hace cuatro años.

“Lo que les garantizo es que esa persona que no tienen nombre en la investigación, que no trabaja en la policía de Guadalajara, porque hablé inmediatamente con el coordinador del área y bueno, ese personal no existe”.

Lemus dice, no hay elementos tampoco para iniciar una investigación. Explica habló con el comisario Juan Pablo Hernández, cuyo nombre presuntamente aparece en la publicación, pero que negó cualquier situación irregular. (Por Héctor Escamilla Ramírez)