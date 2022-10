Ante los cerca de dos millones de personas que acompañarán a la Virgen de Zapopan de regreso a su Basílica, el vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, llama a la población a usar cubrebocas para evitar un contagio de Covid, pero también a ser prudente en caso de tener algún problema de salud.

“Y si alguna persona se siente con alguna limitación de salud, de su cuerpo, pues ojalá que no participe, porque también ustedes (medios de comunicación) nos van a ayudar a que esta Romería llegue hasta las casas, que no sea nada sea por las calles”.

Y es que el recorrido no es fácil sobre todo para las personas de la tercera edad ya que se trata de una caminata de 9.2 kilómetros. Partirá de la Catedral Metropolitana por 16 de Septiembre, Juárez, Vallarta y Américas hasta el corredor 20 de Noviembre

Guadalajara y Zapopan dieron permiso a cerca de mil comerciantes (Por Gricelda Torres Zambrano)