Aún no se determina cuál será la solución para desfogar el tráfico de la avenida López Mateos, ya que primero se medirá cómo funcionan los sistemas de movilidad como la carretera a Chapala, explica el gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Quiero ver cómo funcionan todos los sistemas de movilidad de la ciudad una vez que abramos entre otras cosas, carretera a Chapala del Aeropuerto a Periférico va a ser reabierto antes del último día de diciembre, perdón, 14 o 15 días más. Antiguo camino a Colima que es muy importante sobre todo para todo López Mateos Sur, lo vamos a abrir antes del último día de diciembre, en 15 días. Vamos a echar en funcionamiento la L5 del transporte público en mayo”.

Lemus Navarro advierte que no se precipitará en decidir si hay o no un segundo piso en López Mateos, sin antes evaluar los resultados de los diferentes proyectos de movilidad que están en marcha. (Por Gricelda Torres Zambrano)