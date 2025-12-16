El PAN en la Cámara de Diputados hace un llamado a las autoridades federales para que no exoneren responsables antes de tiempo, como lo hizo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch en el caso de Edgar “N” alias “El Limones”, pues claramente está conectado con integrantes de Morena, así lo exige el diputado Héctor Saúl Téllez.

“No necesitamos que el secretario exonere de manera apresurada, no necesitamos justicia selectiva en nuestro país, necesitamos que se den los resultados tangibles y fuertes para terminar de una vez por todas contra el delito de extorsión que tanto lastima a nuestro país. También ya tiene a la UIF a su mando el secretario de Seguridad, en donde podrían dar luz de a dónde se llevaba todo este dinero. Esperamos los resultados. Y el secretario no puede invadir las facultades de la Fiscalía General de la República o de un juez del Poder Judicial de la Federación en el caso de eximir o de exonerar posibles responsabilidades”.

Se necesita, añade, que haya una verdadera actuación a fondo en torno a la línea de mando y a la línea del dinero. (Por Arturo García Caudillo)