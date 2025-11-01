El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que, aunque el Comité Técnico Tarifario avaló una tarifa de 14 pesos para el transporte público, el costo al usuario será de 11 pesos por viaje mediante un nuevo esquema de subsidio directo.

Para ello, el Gobierno estatal destinará una bolsa de mil 200 millones de pesos en 2026, que se aplicarán a través de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, lo que elimina apoyos directos a transportistas.

La nueva tarifa entrará en vigor hasta abril de 2026, una vez distribuida la tarjeta, cuyo trámite iniciará en enero, con prioridad a personas adultas mayores, estudiantes y grupos vulnerables.

El plan incluye mejorar frecuencias y reducir la saturación del servicio.