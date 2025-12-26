El peso mexicano cerró la última sesión de la semana con apreciación frente al dólar.

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio concluyó en 17.89 pesos por dólar, con un avance semanal de 0.59 por ciento.

Analistas explican que, entre Navidad y Año Nuevo, el mercado suele mostrar movimientos laterales por la reducción de operaciones y de información económica relevante.