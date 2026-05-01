El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que enviará una nueva invitación al rey Felipe VI y a la reina Letizia para que asistan al concierto que ofrecerá Plácido Domingo previo al partido entre Uruguay y España del Mundial 2026 en Guadalajara.

Lemus celebró la confirmación de la visita de los monarcas españoles y aseguró que será un hecho histórico para Jalisco, destacando los lazos culturales y sociales entre España y la entidad.

El concierto del tenor español se realizaría el 25 de junio en el Conjunto de Artes Escénicas, un día antes del encuentro mundialista en el Estadio Guadalajara.

La visita de Felipe VI ocurrirá en medio del proceso de acercamiento diplomático entre México y España tras años recientes de tensión política entre ambos países.