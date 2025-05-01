Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal, ordenándole al gobierno devolverle más de 64 millones de dólares en multas e intereses cobrados indebidamente.

El fallo se refiere a una disputa sobre el año fiscal 2011, en la que las autoridades tributarias españolas no demostraron que la cantante fuera residente del país europeo, indicó el tribunal de Madrid en su resolución.

Las autoridades españolas solo pudieron demostrar que Shakira vivió en España ese año un total de 163 días, mientras que la ley señala que una persona considerada residente fiscal, debe pasar más de 183 días en el país. (Por Katia Plascencia Muciño)