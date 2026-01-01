Ante una serie de hechos delictivos recientes, el gobernador Pablo Lemus solicitó al Instituto Nacional de Migración endurecer los controles para extranjeros que ingresan a Jalisco, con énfasis en ciudadanos colombianos, a fin de detectar antecedentes penales y agilizar eventuales deportaciones.
La petición surge tras casos de secuestro y extorsión vinculados a este perfil, como la localización de una familia colombiana privada de la libertad en Tonalá, y la investigación por posibles nexos criminales del comerciante del Mercado de Abastos asesinado en Zapopan.
Lemus informó que se pidió apoyo del Centro Nacional de Inteligencia para profundizar en vínculos financieros y operativos, mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco refuerza la coordinación para frenar esquemas como las “rifas colombianas”, señaladas por operar como extorsión encubierta en mercados locales.
Lemus pide reforzar filtros migratorios ante delitos ligados a extranjeros en Jalisco
