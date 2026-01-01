Ante una serie de hechos delictivos recientes, el gobernador Pablo Lemus solicitó al Instituto Nacional de Migración endurecer los controles para extranjeros que ingresan a Jalisco, con énfasis en ciudadanos colombianos, a fin de detectar antecedentes penales y agilizar eventuales deportaciones.

La petición surge tras casos de secuestro y extorsión vinculados a este perfil, como la localización de una familia colombiana privada de la libertad en Tonalá, y la investigación por posibles nexos criminales del comerciante del Mercado de Abastos asesinado en Zapopan.

Lemus informó que se pidió apoyo del Centro Nacional de Inteligencia para profundizar en vínculos financieros y operativos, mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco refuerza la coordinación para frenar esquemas como las “rifas colombianas”, señaladas por operar como extorsión encubierta en mercados locales.