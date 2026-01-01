México desplazó a Venezuela como el principal abastecedor de petróleo para Cuba en 2025, según el Financial Times, con base en datos de Kpler.

Las exportaciones mexicanas promediaron 12 mil 284 barriles diarios, equivalentes al 44 por ciento de las importaciones de la isla y un aumento anual de 56 por ciento.

Venezuela envió alrededor de 9 mil 528 barriles diarios, el 34 por ciento del total, con volúmenes muy inferiores a los de 2023.

Pemex informó a autoridades bursátiles de Estados Unidos que sus envíos a Cuba fueron mayores a los estimados por Kpler y aseguró que se realizaron dentro del marco legal.

El tema tomó relevancia política tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, a las que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió la legalidad de las exportaciones y rechazó acciones unilaterales.