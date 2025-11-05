El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentará mañana su Primer Informe de Gobierno en el Museo Cabañas, en Guadalajara, a partir de las 10:00 horas.

El evento será transmitido por las plataformas del Gobierno del Estado.

Lemus, quien asumió el cargo en diciembre de 2024, adelantó que su informe destacará avances en educación, salud, espacios públicos y calidad de vida.

Originario de Guadalajara y egresado del ITESO, fue alcalde de Zapopan y Guadalajara, además de empresario y dirigente de Coparmex Jalisco.

El mandatario subrayó que su administración trabaja para garantizar mejores empleos, seguridad y un sistema de salud estatal sólido, sin entregarlo a la federación.