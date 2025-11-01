Parece trabalenguas, pero no lo es, la conocen como la enfermedad de boca, manos y pies. El Coxsackievirus, del género enterovirus, provoca fiebre, dolor de garganta y las características ampollas en boca, pies y manos. Pero los tapatíos dicen desconocer totalmente a la enfermedad.
“Coxsackievirus – aaaaaah no – ¿no le suena? – como a nueva cepa de coronavirus”
“¿Ha escuchado usted del Coxsackievirus? – no – ¿cómo, a que le suena? – coronavirus más o menos”
“no – ¿a que le suena Coxsackievirus? – no, desconozco, a quesadilla, ojalá se comiera”.
En semanas pasadas, un brote de Coxsackievirus provocó el cierre temporal de la Secundaria 160 en Zapopan. (Por Gustavo Cárdenas)
Tapatíos desconocen el Coxsackievirus
