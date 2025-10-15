Tras el bloqueo carretero realizado por agricultores jaliscienses que exigieron un precio justo para sus productos, el gobernador Pablo Lemus Navarro expresó su respaldo a los productores y coincidió en que el precio por tonelada de maíz es insuficiente para cubrir los costos de producción.

“¿Saben una cosa? Los productores de maíz tienen toda la razón; el precio al cual se les está comprando el maíz ni siquiera salen de su propio costo de producción. Yo me comprometí con los productores de maíz a hacer gestiones con el Gobierno Federal para buscar incrementar los precios del maíz, no puedo garantizarles que lo voy a conseguir, porque esa no es una decisión que recaiga directamente en mí, pero sí me comprometo a hacer las gestiones”,.

Lemus reconoció que el ajuste en el precio de las semillas no es una facultad estatal, pero aseguró que agotará las vías institucionales para alcanzar un acuerdo con la Federación que beneficie a los agricultores jaliscienses. (Por Edgar Flores Maciel)