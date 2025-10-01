Los productores de Jalisco levantaron los bloqueos carreteros con una sola condición: el gobierno federal debe resolver sí o sí sus exigencias de mejores precios a las cosechas y productos. De lo contrario, volverán los cierres y las protestas podrían escalar, lo sentenció Aldo Alatorre, productor de maíz.

“¿Cuál sería ahora, otra vez, carreteras, aeropuerto, cuál sería la medida? —Ya sean puntos alternos, se va a poder un consenso en el grupo, pero ya se tomarán algunas medidas con más gente, con más maquinaria, para que podamos ser escuchados por el gobierno federal. Nosotros estamos confiando en una negociación de caballeros, donde el secretario personalmente vino, hizo un compromiso firmado con nosotros, donde nos va a gestionar las mesas para que esté Secretaría de Gobernación, Secretaría de Agricultura a nivel federal, y confiamos en ese enlace que pueda tener el gobierno del Estado para poder nosotros reclamar al gobierno federal, que no hemos tenido ninguna respuesta de ellos.”

Fue la autoridad estatal quien intervino para que los productores se retiraran de los bloqueos carreteros, pues hasta el momento no hay respuesta por parte del gobierno federal. (Por Gustavo Cárdenas)