El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que no habrá cierres viales en la glorieta de la Minerva en lo inmediato, por lo que se dio marcha atrás a los cierres que había anunciado la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para realizar obras complementarias en la zona.

El mandatario explicó que los cierres estaban previstos a partir de este día; sin embargo, se postergan y el cierre de carriles, así como los trabajos, comenzarán a partir de la noche del próximo 24 de diciembre y continuarán durante los días de fin de año.

“Se posterga el cierre de la Minerva, lo que empezaron a cerrar de carriles desde la madrugada, di la instrucción hace una hora de que empiecen a abrir todo nuevamente. No va a haber ni siquiera cierres parciales en la Minerva. Y ordené, porque son fechas difíciles, las obras se van a hacer a partir del 24 en la noche empieza el cierre de carriles”.

Lemus estimó que la intervención en la Minerva quedará lista a finales de enero. Además, reiteró que la rehabilitación en Carretera a Chapala y Camino Real a Colima concluirá el último día de diciembre. (Por Marck Hernández)