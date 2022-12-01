La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó este viernes una contingencia atmosférica Fase 1 en la zona sur-este del Área Metropolitana de Guadalajara y una precontingencia en la zona centro-sur, debido a elevadas concentraciones de partículas contaminantes.

La contingencia se declaró en la estación Las Pintas, con niveles de hasta 152 puntos de PM10 y 129 de PM2.5, afectando a Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto.

En tanto, la precontingencia se activó en Miravalle, con impactos principalmente en Guadalajara y Tlaquepaque.

La autoridad advirtió riesgos para la salud, especialmente en población vulnerable, y exhortó a evitar actividades al aire libre, reducir el uso del automóvil y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras se mantengan activas las medidas.