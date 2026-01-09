Tras la reducción sorpresiva del límite de velocidad en avenida Vallarta de 60 a 50 km/h, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que la decisión no le fue consultada y anunció que ya fue revertida.

Señaló además que, por tratarse de una medida unilateral que afecta a la ciudadanía, analiza la destitución del titular de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM).

“No vamos a afectar a la ciudadanía y a la movilidad, y por lo tanto esa decisión que nunca me consultaron va para atrás… ¿Será destituido entonces el funcionario? Lo voy a revisar, es muy probable que sí”.

Lemus Navarro agregó que toda fotomulta derivada del cambio temporal en los límites de velocidad será condonada.

Advirtió también que cualquier funcionario que tome decisiones sin consultarlo será removido de su cargo. (Por Edgar Flores Maciel)