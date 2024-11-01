Los casos de dengue en Jalisco registraron en 2025 una disminución considerable respecto a 2024. De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud Federal, el estado reportó 2 mil 317 contagios, lo que lo ubicó en el tercer lugar nacional, por debajo de Sonora y Veracruz.

La reducción es significativa frente a los 20 mil 907 casos contabilizados en 2024, cifra récord para la entidad.

Los municipios con mayor tasa de incidencia por cada cien mil habitantes fueron Cocula, Atoyac, Teocuitatlán de Corona y Casimiro Castillo.

En cuanto a defunciones, la Federación reportó 10 decesos por dengue, aunque estos no corresponden a una semana epidemiológica específica. (Por Marck Hernández)