En el marco del Día del Trabajo, el gobernador Pablo Lemus Navarro se reunió con representantes sindicales de Jalisco para escuchar sus necesidades y reafirmar el compromiso del gobierno estatal con el diálogo permanente.

El mandatario destacó que los trabajadores son pieza clave para mantener a Jalisco como destino atractivo para la inversión, señalando que el estado creció 14 veces por encima del promedio nacional al cierre de 2025.

El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, resaltó el papel de los sindicatos en la promoción del “Distintivo de Responsabilidad Laboral al Estilo Jalisco”, herramienta que reconoce a empresas que garantizan bienestar, igualdad y legalidad entre su personal.

Por su parte, el dirigente de la FROC-CROC, Antonio Álvarez Esparza, llamó a mantener la unidad y subrayó que Jalisco cuenta con una de las mejores fuerzas laborales del mundo.