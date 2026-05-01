El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que amplía las sanciones económicas contra Cuba, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Las nuevas medidas apuntan contra entidades, personas e instituciones financieras que respalden el aparato de seguridad del gobierno cubano, que sean cómplices de corrupción o de violaciones a derechos humanos, o que faciliten transacciones con personas ya sancionadas.

La Casa Blanca justificó la medida señalando que el régimen de Miguel Díaz-Canel representa una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, y acusó al gobierno cubano de mantener vínculos con Irán y el grupo terrorista Hezbolá, además de perseguir opositores y reprimir a su población.