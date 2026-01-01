Este sábado en el estadio Jalisco comienza el Cuadrangular final de pretemporada que celebran los 100 años de la refundación de la UdeG. A las 6 de la tarde Rayados de Monterrey se medirá a Leones Negros y después a las 8:45 de la noche, Chivas Vs Atlas en clásico tapatío de pretemporada.

El atacante de los Leones, Joél Pérez acumula goles en los últimos juegos amistosos y eso le motiva para buscar ser un referente en el ataque para el conjunto que comanda Poncho Sosa en el torneo de la Liga de Expansión MX.

“Si, son partidos más en forma de lo que es el torneo regular, y equipos de primera división. Debemos hacer un gran papel y salir a ganar siempre. Estamos bien físicamente y tácticamente lo que nos pide el profe, con variantes de formación y todo para aprender en lo que será el torneo. Espero que los goles también caigan en el torneo pero ahora agarrar uno confianza de eso”. (Por Martín Navarro Vásquez)