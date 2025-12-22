El Gobierno de México condenó y rechazó las acciones militares ejecutadas de forma unilateral por Estados Unidos contra objetivos en Venezuela, al considerar que violan el artículo dos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores llamó a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión, al subrayar que América Latina y el Caribe es una zona de paz.

México reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver diferencia y llamó a la ONU a actuar de inmediato para desescalar tensiones.

Además, informó que mantendrá contacto con mexicanos residentes en Venezuela para brindarles asistencia.