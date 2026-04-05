Los Leones de la UdeG se rencontraron con la victoria en la fecha 13 del Torneo de Clausura de la Liga de Expansión, al vencer anoche 2-0 al Morelia en el estadio Jalisco con goles de Juan Aguayo y Oscar Gil. El entrenador Alfonso Sosa dijo que estaban en deuda con su afición.

“Sí hubo una mejoría y a final de cuentas se vio reflejada en el marcador, sobre todo que cayeron los goles en el momento justo. Merecíamos una victoria para regalársela a la gente hoy vino una cantidad importante de afición y hablamos con anterioridad que era muy importante conseguir una victoria para ellos porque tenemos una deuda moral con toda esta gente que permanentemente nos apoya”.

Los Melenudos sólo tenía una victoria y la había conseguido en la fecha 1 del Torneo; llegan a 11 puntos y por el momento dejan el último lugar de la tabla. (Por Manuel Trujillo Soriano)