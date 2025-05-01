El diputado federal de Morena, Carlos Palacios, sostuvo reuniones con productores de agave en Jalisco para atender la sobreproducción y caída de precios del cultivo.

Explicó que las mesas forman parte del análisis fiscal de bebidas alcohólicas y de una eventual ley nacional de destilados.

El legislador señaló preocupaciones sobre el papel del Consejo Regulador del Tequila, al considerar que concentra funciones que corresponden al Estado.

Indicó que se evalúa devolver atribuciones regulatorias a dependencias federales, con el objetivo de ordenar la cadena productiva y estabilizar el mercado del agave.