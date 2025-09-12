El Paquete Económico 2026 está lleno de contradicciones y una de esas es incrementar el impuesto al ahorro, lo cual va a golpear directamente el bolsillo de los ciudadanos e impactará en la inversión, dice el diputado priista Jericó Abramo.

“A partir de enero del 2026, si se llegara a aprobar este impuesto que propone Morena, por cada cien mil pesos pagarías en vez de quinientos pesos, pagarías 900. Por cada millón de pesos de ahorro que hagas para tí y para tu familia, ya no pagarás cinco mil pesos de impuesto a tus ahorros de tu capital, pagarás nueve mil pesos. Eso es lo grave, están desmotivando al ahorrador y no le dan condiciones de competitividad al desarrollador”.

Y es que, explica Abramo Masso, de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Ingresos 2026, el gravamen a los ahorradores pasaría del 0.5 al 0.9 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)