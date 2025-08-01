Aunque bajaron los índices delictivos en Tlaquepaque, hay zonas complejas en materia de seguridad como es el Cerro del Cuatro, reconoce la alcaldesa, Laura Imelda Pérez Segura, quien esta semana en conjunto con su homólogo de Tlajomulco, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros identificamos zonas de calor, el mapa de calor, específicamente el Cerro del Cuatro sigue siendo una zona compleja, de ahí que algunos de los proyectos grandes que nosotros tenemos sean para esa zona, pero también algunas otras colonias un poco más en las faldas como Las Juntas, Artesanos, también en los límites con Zapopan y en los límites con Guadalajara”.

Afirma que al igual que Tlajomulco, a Tlaquepaque se le consideró como un municipio prioritario en seguridad, con el objeto de atender las causas. (Por Gricelda Torres Zambrano)