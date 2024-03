Desde la frontera con Texas, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, levantó la voz para reclamar al gobernador texano Greg Abott, por impulsar una ley racista y discriminatoria como la SB4.

“Desde aquí manifestamos, primero nuestro apoyo, solidaridad sin condiciones a todos los mexicanos y mexicanas que están del otro lado de la frontera, nuestros hermanos, nuestros paisanos. Segundo, que no estamos de acuerdo, es violatoria de los Derechos Humanos, discriminatoria y no va a resolver nada, sólo va a generar abusos”.

Ese tipo de leyes no resuelven nada, asegura Sheinbaum, y por el contrario, se requiere cooperación para el desarrollo y destinar recursos que permitan que la gente no tenga necesidad de salir de su país. (Por Arturo García Caudillo)