La candidata opositora a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez se mostró en favor de endurecer la pierna y no permitir que Texas, con su Ley SB4, pretenda usar a México como patio para expulsar migrantes.

“Pero esperaría que desde anoche el presidente saliera con un posicionamiento de esos que suele tener con la oposición, pues que se le ponga así. —La Cancillería y el presidente dicen que no van a aceptar a los migrantes que sean deportados por Texas. —Me parece que es un buen posicionamiento, me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir agua va. Entonces creo que está bien, me parece bien. Me parece que hay que endurecer la pierna porque no se vale el trato que le están dando a los migrantes”.

Por otro lado, Gálvez Ruíz propuso blindar más la frontera en base a un programa bilateral para que haya agentes tanto mexicanos como estadounidenses en las aduanas de ambos países. (Por Arturo García Caudillo)