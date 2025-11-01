La empresa surcoreana LG Electronics reportó ingresos por 15 mil 790 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, impulsada por el crecimiento de su división de automotrices y electrodomésticos.
De julio a septiembre, la firma alcanzó una utilidad operativa de 497 millones de dólares, peso a los efectos de los aranceles estadounidenses y la desaceleración del mercado.
Subrayó que los avances responden a una transformación continua de su portafolio de negocios, como referente en innovación y diversificación tecnológica.
LG reporta ingresos por más de 15 mil mdd en tercer trimestre
