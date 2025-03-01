Autoridades de Jalisco, especialistas y académicos buscan que el Bosque La Primavera sea reconocido por la UNESCO como Geoparque.

Investigadores de la Universidad de Guadalajara destacaron que la formación volcánica del área, entre ellas, el Cerro del Colli, presenta procesos geológicos únicos a nivel mundial.

Destacan que el reconocimiento permitiría fortalecer la conservación del área verde y la difusión científica de su riqueza natural.