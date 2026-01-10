Autoridades venezolanas liberaron a 18 presos políticos, entre ellos cinco españoles, a una semana de la incursión militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

El proceso fue anunciado por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, sin precisar las identidades de los liberados.

El presidente Donald Trump calificó las excarcelaciones como una señal de distensión y canceló nuevos ataques.

La organización Foro Penal estima que aún hay 863 presos políticos en el país, incluidos al menos 86 extranjeros.