El juez especializado en Justicia para Adolescentes ordenó la libertad de cuatro menores detenidos tras los disturbios del 15 de noviembre en el centro de Guadalajara, al concluir que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para acreditar su participación en los daños registrados.

El Poder Judicial señaló que no hubo elementos que vincularan individualmente a los adolescentes con los actos vandálicos, por lo que fueron liberados de inmediato.

Por la misma protesta, ocho adultos sí enfrentan proceso por daño a edificios históricos, mientras que otras 32 personas ya habían quedado en libertad al no comprobarse su implicación.

El Gobierno estatal estimó que la restauración del patrimonio afectado costará alrededor de 6.8 millones de pesos. (Por Edgar Flores Maciel)