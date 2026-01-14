José Alberto “N”, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), obtuvo su libertad tras permanecer más de 48 horas detenido por presunta posesión de drogas.

Durante la primera audiencia, el juez decretó el auto de libertad, informó su abogado, quien precisó que el proceso legal seguirá su curso.

El defensor señaló que la carpeta de investigación carecía de evidencia gráfica sobre el lugar donde presuntamente se halló la droga.