La Coparmex Jalisco instalará módulos dentro de empresas para facilitar el trámite de la Tarjeta Única, con la que trabajadores accederán al descuento del transporte público de 14 a 11 pesos, informa su presidente Raúl Flores.
La medida busca evitar la saturación de oficinas gubernamentales y la solicitud masiva de permisos laborales durante la emisión de plásticos.
Flores señaló que el alza tarifaria impacta especialmente a empleados que usan hasta cuatro camiones diarios.
Afirmó que la Coparmex trabajará con las empresas para asegurar que el subsidio llegue a la mayor cantidad de trabajadores posible.
Coparmex Jalisco llevará módulos a empresas para tramitar Tarjeta Única
