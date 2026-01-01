La Coparmex Jalisco instalará módulos dentro de empresas para facilitar el trámite de la Tarjeta Única, con la que trabajadores accederán al descuento del transporte público de 14 a 11 pesos, informa su presidente Raúl Flores.

La medida busca evitar la saturación de oficinas gubernamentales y la solicitud masiva de permisos laborales durante la emisión de plásticos.

Flores señaló que el alza tarifaria impacta especialmente a empleados que usan hasta cuatro camiones diarios.

Afirmó que la Coparmex trabajará con las empresas para asegurar que el subsidio llegue a la mayor cantidad de trabajadores posible.