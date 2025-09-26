Un juez de control ordenó la libertad inmediata de los 38 integrantes de la Luz del Mundo detenidos en Vista Hermosa, Michoacán, al considerar ilegal su captura.

El juzgador determinó que fuerzas federales y la Fiscalía General de la República ingresaron al campamento sin orden de cateo, lo que invalidó la detención.

A los hombres, entre ellos un ciudadano estadounidense, se les había asegurado un arma calibre nueve milímetros, réplicas, cuchillos y chalecos.

La Secretaría de Seguridad de Michoacán indicó que presuntamente formaban parte de una guardia secreta para proteger a líderes de la iglesia.