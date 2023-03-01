El excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ofreció una disculpa pública por el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos.

Reconoció que la tragedia causó daños permanentes en la vida y salud de las víctimas y sus familias.

Durante el acto, Garduño leyó los nombres de los fallecidos y sobrevivientes, ante familiares que expresaron que la disculpa no repara el dolor.