Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue puesta en libertad tras rendir su declaración por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido hace dos meses.

Fuentes judiciales confirmaron que la funcionaria no contaba con orden de aprehensión y quedó libre la madrugada del viernes.

Pese a ello, su nombre apareció como detenida en el Registro Nacional de Detenciones, sin que la Fiscalía de Michoacán aclarara la calidad jurídica bajo la cual fue requerida.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido una postura oficial.