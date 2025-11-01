Ante el retorno a clases de más de un millón de estudiantes de educación básica este lunes, la Secretaría de Salud Jalisco exhortó a madres, padres y tutores a reforzar medidas para prevenir contagios de sarampión.

La dependencia pidió no enviar a la escuela a estudiantes con síntomas como fiebre, escurrimiento nasal, salpullido u ojos rojos, así como verificar que cuenten con el esquema completo de vacunación.

La dependencia advirtió que se trata de una enfermedad altamente contagiosa y que la vacunación oportuna es la medida más eficaz.