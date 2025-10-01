Productores de maíz que hasta la noche del martes mantenían una docena de bloqueos carreteros en Jalisco liberaron cuatro puntos que este miércoles ya registran paso libre para los automovilistas.

Entre las vialidades despejadas se encuentran la carretera a Nogales, la autopista México–Guadalajara a la altura de la caseta de Ocotlán, la autopista Lagos de Moreno–Guadalajara en la caseta de Tepatitlán y la carretera 90, a la altura de Atotonilco.

Mientras las autoridades federales analizan en la Ciudad de México una posible solución al conflicto, el único bloqueo total que permanece activo en el estado es el de la carretera Guadalajara–Colima, a la altura del kilómetro 40. (Por Edgar Flores Maciel)