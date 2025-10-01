Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos anoche en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El cuerpo fue localizado por elementos policiacos tendido boca abajo, a mitad de la calle, en el cruce de San Fernando y Central.

Vecinos reportaron al 911 haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego, tras lo cual se descubrió el cadáver. Al llegar, policías municipales confirmaron el deceso y solicitaron apoyo de servicios médicos, quienes corroboraron que el hombre ya no presentaba signos vitales y tenía al menos dos impactos de bala, uno de ellos en el tórax.

Hasta el momento, no hay información sobre los responsables, por lo que la Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes. Este homicidio se suma a la ola de violencia que persiste en la zona del Cerro del Cuatro y sus colonias aledañas, considerada un foco rojo de inseguridad en la metrópoli. (Por Edgar Flores Maciel)