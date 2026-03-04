El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, César Íñiguez, respondió a una publicación de un medio local que señala que tres de sus cuñadas laboraban en la nómina del Congreso de Jalisco.

El dirigente sindical afirmó que el sindicato no tiene facultades para autorizar contrataciones dentro del Poder Legislativo, por lo que dichas decisiones corresponden exclusivamente al Congreso.

Íñiguez reconoció que las personas mencionadas sí tienen parentesco político con él; sin embargo, sostuvo que su incorporación a la nómina no fue determinada ni por el sindicato ni por su dirigencia.

El líder sindical agregó que en el servicio público no existe una prohibición general que impida que personas con algún vínculo familiar con dirigentes o servidores públicos desempeñen funciones, siempre que cumplan con los perfiles, requisitos y procesos administrativos establecidos en la normativa aplicable.

Asimismo, precisó que sus cuñadas dejaron de laborar en el Congreso de Jalisco hace aproximadamente un mes. (Por Marck Hernández)