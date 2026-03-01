Durante la reunión de la Mesa de Seguridad del gobierno de Jalisco en el municipio de Tapalpa celebrada esta mañana, un reportero de una televisora de Países Bajos cuestionó a la autoridad sobre las garantías que hay para celebrar un mundial seguro en Guadalajara.

“De la televisión de los Países Bajos estamos mirando mucho adelante hacia el Mundial, la organización del Mundial, y desde Europa y Estados Unidos hay muchas preguntas sobre la seguridad, cuando vienen cientos de miles de personas a Guadalajara, al estado de Jalisco. ¿Cómo ustedes como autoridades pueden garantizar que la gente que viene pueden celebrar un mundial seguro? ¿Qué han hecho, qué medidas de seguridad?”.

Ante los cuestionamientos, el coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco Roberto Alarcón, se limitó a decir que Jalisco está tranquilo, lo mismo que sus zonas turísticas.

Puso como ejemplo que días pasados se tuvo la gira del trofeo del Mundial 2026 con saldo blanco, pero omitió explicar al periodista extranjero las acciones en materia de seguridad implementadas. (Por Edgar Flores Maciel)