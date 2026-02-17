El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, se autonombre responsable de la crisis que vive el Santos Laguna, aseguró que tomará cartas en el asunto y que a partir de hoy se acabó la medianía en la institución; en tanto que su hijo, Aleco Irarragori, como presidente del equipo, anunció la destitución del entrenador Francisco Rodríguez y la designación de Omar Tapia como técnico interino.

“El día de ayer por la noche relevamos de su cargo a Braulio Rodríguez como director de gestión deportiva y a Francisco Rodríguez Vilches como director técnico del Santos Laguna, y en esta nueva etapa encontramos a alguien que ha estado durante mucho tiempo en la institución, que se formó en Barcelona de la mano de la institución, quien estuvo en la Selección Nacional y se sumó con nosotros en verano del año pasado en fuerza básicas y ese perfil es Omar Tapia, Omar Tapia va a sumir un interinato en los siguientes 11 partidos”.

Santos ocupa el último lugar del torneo cono solo un punto de los 18 que se han disputado hasta el momento. La gota que derramó el vaso fue la derrota del domingo ante el Mazatlán. (Por Manuel Trujillo Soriano)