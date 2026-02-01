A menos de cuatro meses del Mundial de Futbol 2026, el mediocampista del Fenerbahçe y capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, fue sometido hoy a una operación del tobillo derecho tras la lesión que sufrió el 5 de febrero ante el Erzurumspor, en juego de la Copa de Turquía.

“Mis ganas de ayudar al equipo y estar en la cancha siempre han sido una prioridad. El objetivo es recuperarme bien, volver en plenitud y seguir mostrando mi mejor versión para contribuir a los objetivos que merece esta gran institución” indicó el Machin en una publicación en sus redes sociales. Por el momento, no se proporcionan detalles de la cirugía, ni del tiempo aproximado de su recuperación, pero se cree que podría ser hasta de 8 semanas.

Por otro lado, se anunció el cierre de preparación que tendrá la Selección Mexicana antes del Mundial 2026, ante Ghana, Australia y Serbia; habla el presidente ejecutivo de la Federación, Ivar Sisniega.

“Primer partido es contra la selección de Ghana ese partido se llevará a cabo el 22 de mayo en una sede que anunciaremos en los próximos días. El siguiente compromiso es contra Australia, ese será el 30 de mayo y ese si ya podemos anunciar que será en el Rose Bowl de Pasadena, California y el último encuentro será contra un rival europeo, la selección de Serbia el 4 de junio también será en una sede cercana a la Ciudad de México”

Por su parte, el director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino anunció que la concentración final del Tri para el Mundial iniciará el 6 de mayo. (Por Manuel Trujillo Soriano)