El proyecto de la línea 4 del Tren Ligero, que fue inaugurado hoy por el gobierno de Jalisco, será pagado hasta el año 2060.

De acuerdo con el último convenio Modificatorio del Contrato de Asociación Público Privada con la que se financió la obra y que fue hecho con la empresa Mota Engil, se establece un pago total por la contraprestación del servicio por más de 21 mil 500 millones de pesos y que sería hasta 34 años y 11 meses, es decir, hasta el año 2060.

El inversionista privado que participó en la obra fue el Consorcio Tren Ligero Línea 4, con la empresa Mota Engil México.

El costo del proyecto, según el Gobierno del Estado, es de 9 mil 725 millones de pesos, de los cuales, la empresa invirtió 5 mil 625 millones; el gobierno federal aportó 2 mil millones mientras que el gobierno estatal destinó 2 mil 100 millones.

No se ha especificado el aumento del costo de las obras tras agregar una nueva estación al trazo, así como las obras complementarias de Ferromex. (Por Marck Hernández)