Un hombre de 23 años resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras resistirse a un asalto en la colonia Las Pintas, en el municipio de El Salto.

De acuerdo con su testimonio, fue despojado de sus pertenencias y recibió disparos en la mano izquierda.

El joven se trasladó por sus propios medios al puesto de socorros de la Cruz Verde Marcos Montero, en Tlaquepaque, donde ingresó alrededor de la 1:00 de la madrugada.

Personal médico confirmó que presentaba dos lesiones por arma de fuego y procedió a su estabilización.

El caso fue notificado al Ministerio Público, que inició los registros correspondientes para integrar una carpeta de investigación por robo y lesiones calificadas. (Por Edgar Flores Maciel)