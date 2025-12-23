El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó que en su primera semana de operaciones la Línea 4 transportó a 360 mil pasajeros, cifra que, estimó, representa un ahorro de más de 180 mil horas de traslado.

Durante el periodo inicial los trenes han recorrido más de 33 mil kilómetros a lo largo de sus ocho estaciones, en un trayecto que une a Tlajomulco de Zúñiga con San Pedro Tlaquepaque y que corre de manera paralela a las vías de los trenes de carga.

Por una semana más, es decir, hasta el 31 de diciembre, la Línea 4 y sus cinco rutas alimentadoras se mantendrán sin costo.