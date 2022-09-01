La inflación interanual de México se desaceleró en la primera quincena de diciembre más de lo previsto, aunque el índice subyacente permaneció por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que el Banco de México pausará su ciclo de recortes a la tasa de interés.

La inflación llegó a 3.7 por ciento durante la primera mitad de diciembre, tras registrar un pico de cuatro por ciento en la segunda mitad de noviembre, señala el informe de precios al consumidor que publica el INEGI.

El chile serrano, el café y la carne de res lideran alzas en vísperas de Navidad.