La nueva Línea 5 del transporte público comenzará a operar el 15 de mayo del próximo año, confirmó esta mañana el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. El sistema contará con seis carriles por sentido en la carretera a Chapala y tendrá interconectividad con Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada.

“Línea 5 y línea 4 van a estar funcionando para el mundial. Las pruebas de línea 5, las iniciamos y sáquenle, ahí apúntenle. Línea 5 empieza el período de pruebas el día 15 de marzo, para poder estar funcionando el día 15 de mayo”.

El mandatario estatal aseguró que tanto la Línea 4 como la Línea 5 estarán en servicio para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA en junio de 2026, aunque la fecha exacta de operación de la Línea 4 aún no ha sido definida. (Por Edgar Flores Maciel)